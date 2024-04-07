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Spor Fenerbahçe sahadan çekildi! Galatasaray 1. dakikada gol attı
Spor

Fenerbahçe sahadan çekildi! Galatasaray 1. dakikada gol attı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 21:44:00 - 2024-04-07 21:45:35
Fenerbahçe sahadan çekildi! Galatasaray 1. dakikada gol attı

Şanlıurfa'da oynanan 2023 Süper Kupa maçı tatil edildi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan 2023 Süper Kupa maçının ilk dakikasında Galatasaray gol attı. Sonrasında Fenerbahçe sahadan çekildi.

2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı ilk olarak 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktı.

Ancak daha sonra iptal edilen kupanın yeni tarihini Türkiye Futbol Federasyonu 7 Nisan olarak belirlemişti.

İki ezeli rakip hakem Volkan Bayarslan yönettiği Bayarslan'ın yardımcılıklarını da Serkan Ok ve Serkan Olguncan yaptığı maçta Şanlıurfa’da karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, U19 takımıyla çıktı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla müsabakanın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıktı.

Fenerbahçe sahadan çekildi, Galatasaray kutlama yaptı

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi'nin attığı gol ile Galatasaray 1-0 öne geçmiş ve golün ardından A takımı temsilen sahada bulunan Fenerbahçe U19 oyuncuları teknik heyetten gelen talimat ile sahadan çekildi.

Bu gelişme üzerine maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti ve Galatasaraylı oyuncular saha ortasında kutlama yapmaya başladı.

 

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