Fenerbahçe rotayı İtalya'ya kırdı

Fenerbahçe forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken, İtalya’da Spezia forması giyen M’Bala Nzola iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sezonun başlamasına sayılı günler kala önceliği golcü transferi olan Fenerbahçe’de yeni bir iddia ortaya atıldı. Listesinde Sörloth ile eski golcüsü Vedat Muriç de bulunan sarı-lacivertlilerin İtalya’da Spezia forması giyen M’Bala Nzola’ya teklif götürdüğü ileri sürüldü. Yönetimin 24 yaşındaki golcü için 4.5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtilirken, sürecin olumlu işlediği kaydedildi. Angolalı futbolcunun 1.5 sezondur formasını giydiği Çizme temsilcisiyle 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Serie A’da 11 gol, 3 asistlik performansıyla öne çıkan isimlerden olan Nzola için Fenerbahçe, Spezia’nın kapısını çalacak.