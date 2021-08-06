  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD’den, Rusya ve Çin’e karşı kritik hamle: ‘Hayalet Ordu’ kuracaklarmış!
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması
Messi adım adım PSG’ye
Fenerbahçe rotayı İtalya'ya kırdı
Spor Fenerbahçe rotayı İtalya'ya kırdı
Spor

Fenerbahçe rotayı İtalya'ya kırdı

Fenerbahçe forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken, İtalya’da Spezia forması giyen M’Bala Nzola iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 15:20:00 -
Fenerbahçe rotayı İtalya'ya kırdı

Fenerbahçe forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürürken, İtalya’da Spezia forması giyen M’Bala Nzola iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sezonun başlamasına sayılı günler kala önceliği golcü transferi olan Fenerbahçe’de yeni bir iddia ortaya atıldı. Listesinde Sörloth ile eski golcüsü Vedat Muriç de bulunan sarı-lacivertlilerin İtalya’da Spezia forması giyen M’Bala Nzola’ya teklif götürdüğü ileri sürüldü. Yönetimin 24 yaşındaki golcü için 4.5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtilirken, sürecin olumlu işlediği kaydedildi. Angolalı futbolcunun 1.5 sezondur formasını giydiği Çizme temsilcisiyle 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Serie A’da 11 gol, 3 asistlik performansıyla öne çıkan isimlerden olan Nzola için Fenerbahçe, Spezia’nın kapısını çalacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay