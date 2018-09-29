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Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı açıklandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:28
Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır

Futbolcuların iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.

Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek ve oradan da kara yoluyla Rize'ye geçecek.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:28
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Fenerbahçe

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