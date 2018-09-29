Fenerbahçe, Rizespor maçına hazır
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı açıklandı.29 Eylül 2018 Cumartesi 17:28
Futbolcuların iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.
Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek ve oradan da kara yoluyla Rize'ye geçecek.
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