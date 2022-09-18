Fenerbahçe resitali
Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor’u 5-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Sarı-Lacivertlilerin gollerini, Rossi, Henrique, Crespo, Valencia ve İrfan Can kahveci attı.
Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor’u 5-0 mağlup ederek milli araya moralli girdi. Sarı-Lacivertlilerin gollerini, Rossi, Henrique, Crespo, Valencia ve İrfan Can kahveci attı.
5. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Ceza sahası önü sol tarafta pres yaparak topu kazanan Crespo’nun Valencia’ya pasında Efecan’ın müdahaslesiyle top penaltı noktası civarında bekleyen Rossi’nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
8. dakikada uzun pasta sağ açıkta topla buluşan Candeias’ın çizgiye paralel pasında kale içinde bekleyen Ahmed Hassan topa dokundu ancak çerçeveyi tutturamadı. Meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
12. dakikada Efkan’ın pasında sağ çaprazdan içeri giren Ahmed Hassan meşin yuvarlağı Candeias’a aktardı. Bu oyuncunun Ferhat’a göndermek istediği topu Ferdi kornere çeldi.
17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Rossi’nin sol kenardan kullandığı kornerle ön direkte topla buluşan Arao’nun topukla kaleye yönlendirdiği top, kale önünde bekleyen Gustova Henrique’nin kafa şutuyla ağlara gitti: 2-0.
30. dakikada Valencia kazanılan korner atışını çabuk kullanıp topu kale önünde bekleyen Pedro’ya kazandırdı. Pedro’nun çevirdiği topla buluşan Arao’nun dönerek çektiği şutta kalecinin sağ direkte çeldiği top oyun sahasına döndü.
45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip penaltı kazandı. Ceza sahası önünde presle kazanılan topla buluşan Pedro, çalım attığı Fatih Aksoy tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.
45+4. dakikada Fenerbahçe farkı 3’e çıkardı. Ceza sahası içinde rakipten dönen topla ceza sahası önünde buluşan Crespo’nun çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kalenin sağ üstünden ağlara gitti: 3-0.
İlk yarı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 70. dakikada Lincoln’ün pasında Valencia yine tabelayı değiştirdi: 4-0
76. dakikada Valencia’nın pasıyla topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin şık golü skoru yine değiştirdi: 5-0. 86. dakikada Arao’nun pasında Mert’in sert ortası auta gitti. Müsabakada başka gol olmadı ve Fenerbahçe rakibini 5-0 mağlup etti.