Fenerbahçe, rakiplerine karşı üstün





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - 2019-2020 sezonuna 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Gazişehir Gaziantep ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde galibiyet sayısı açısından önemli rakiplerinden Beşiktaş'ın 46-39, Galatasaray'ın 50-33, Trabzonspor'un da 37-23 önünde bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent ekibiyle 100 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 63 kez mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin ligde bu sezonki rakipleri içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. İstanbul'un sarı-lacivertli ekibi, başkent temsilcisinin ağlarını 185 kez havalandırdı.





- En çok Beşiktaş'a yenildi





Sarı-lacivertliler, lig tarihinde en çok, 126 kezle Beşiktaş'la karşılaştı.

Lig tarihinde en fazla yenilgiyi 39 kezle Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, en çok golü de siyah-beyazlı rakibinden yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 140 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, bu sezon ligde yer alan diğer 17 takımın 16'sıyla daha önce karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'le ise tarihinde ilk maçlarını bu sezon oynayacak.





- Bu sezonki rakipleriyle maçları





Fenerbahçe'nin, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:





Takımlar O G B M A Y Beşiktaş 126 46 41 39 141 140 Galatasaray 124 50 41 33 157 119 MKE Ankaragücü 100 63 27 10 185 66 Trabzonspor 92 37 32 23 125 92 Gençlerbirliği 90 45 30 15 157 94 Göztepe 50 24 18 8 79 31 İstikbal Mobilya Kayserispor 46 28 10 8 103 48 Antalyaspor 46 31 8 7 85 38 Yukatel Denizlispor 38 25 9 4 87 33 Konyaspor 36 29 3 4 97 40 Çaykur Rizespor 36 21 8 7 71 37 Kasımpaşa 32 25 4 3 78 28 Demir Grup Sivasspor 26 17 5 4 61 33 Medipol Başakşehir 22 10 4 8 29 26 Alanyaspor 6 4 1 1 9 5

Yeni Malatyaspor 4 3 - 1 8 4 Gazişehir Gaziantep - - - - - -





