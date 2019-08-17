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Fenerbahçe, rakiplerine karşı üstün

- Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de yer alan ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu- Fenerbahçe, bu sezonki rakipleri içinde en fazla galibiyeti 63 kezle MKE Ankaragücü'ne karşı elde etti- Ligde en çok (39) yenilgiyi Beşiktaş'tan alan yapan sarı-lacivertliler, en fazla (140) golü de siyah-beyazlılardan yedi- En çok (185) golü MKE Ankaragücü'ne atan Fenerbahçe, lig tarihinde Gazişehir Gaziantep ile ilk kez karşılaşacak

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
Fenerbahçe, rakiplerine karşı üstün


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - 2019-2020 sezonuna 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

Gazişehir Gaziantep ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde galibiyet sayısı açısından önemli rakiplerinden Beşiktaş'ın 46-39, Galatasaray'ın 50-33, Trabzonspor'un da 37-23 önünde bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Başkent ekibiyle 100 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 63 kez mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin ligde bu sezonki rakipleri içinde en fazla gol attığı takım da MKE Ankaragücü oldu. İstanbul'un sarı-lacivertli ekibi, başkent temsilcisinin ağlarını 185 kez havalandırdı.


- En çok Beşiktaş'a yenildi


Sarı-lacivertliler, lig tarihinde en çok, 126 kezle Beşiktaş'la karşılaştı.

Lig tarihinde en fazla yenilgiyi 39 kezle Beşiktaş'a karşı alan sarı-lacivertliler, en çok golü de siyah-beyazlı rakibinden yedi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın attığı 140 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, bu sezon ligde yer alan diğer 17 takımın 16'sıyla daha önce karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'le ise tarihinde ilk maçlarını bu sezon oynayacak.


- Bu sezonki rakipleriyle maçları


Fenerbahçe'nin, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y
Beşiktaş126464139141140
Galatasaray124504133157119
MKE Ankaragücü100632710185 66
Trabzonspor 92373223125 92
Gençlerbirliği 9045 30 15 157 94
Göztepe 502418 8 79 31
İstikbal Mobilya Kayserispor 462810 8 103 48
Antalyaspor 4631 8 7 85 38
Yukatel Denizlispor 3825 9 4 87 33
Konyaspor 3629 3 4 97 40
Çaykur Rizespor 3621 8 7 71 37
Kasımpaşa 3225 4 3 78 28
Demir Grup Sivasspor 2617 5 4 61 33
Medipol Başakşehir 22 10 4 8 29 26
Alanyaspor6 4 1 1 9 5
Yeni Malatyaspor4 3 - 1 8 4
Gazişehir Gaziantep- - - - - -



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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. SÜPER LİG

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