Fenerbahçe, potada İspanya deplasmanında

Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 5 maçını kazanma başarısı gösterdi. Ligde 8 galibiyet ve bir mağlubiyeti olan sarı-lacivertli takım, 10. haftaya averajla ikinci sırada girdi.

Barcelona Lassa ise 6 maçını kazanıp, 3 kez mağlup olduğu ligde 9. haftayı averajla 6. sırada tamamladı.