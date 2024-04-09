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Spor Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi! TFF açıkladı
Spor

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi! TFF açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-04-09 16:44:41 - 2024-04-09 16:44:41
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi! TFF açıkladı

Fenerbahçe, 7 Nisan'da GS ile oynadığı süper kupa finali sırasında "müsabakayı terk etme" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

enerbahçe, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa'da maçında "müsabakayı terk etme" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Kulübünün 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında "müsabakayı terk etmeleri" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ahmet Ketenci'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği duyuruldu.

Galatasaray'ın da Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

TFF Hukuk Kurulu'nun Fenerbahçe'yi sevk ettiği Futbol Müsabaka Talimatı 24/1-a maddesi
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"Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar."

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