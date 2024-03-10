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Spor FENERBAHÇE-PENDİKSPOR canlı maç anlatımı: Puan farkını açmak istemiyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor

FENERBAHÇE-PENDİKSPOR canlı maç anlatımı: Puan farkını açmak istemiyor! İşte muhtemel 11'ler

Yeniakit Publisher
2024-03-10 13:26:00 - 2024-03-10 13:26:53
FENERBAHÇE-PENDİKSPOR canlı maç anlatımı: Puan farkını açmak istemiyor! İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 29. hafta mücadelesinde Pendikspor'u konuk edecek. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 29. hafta mücadelesinde Pendikspor'u konuk edecek. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King, İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü forma giyemeyecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu isimlerin yanı sıra Union Saint-Gilloise karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Leonardo Bonucci'nin durumuna maç saatinde teknik heyet karar verecek.

5 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak.

Bu isimlerin yanı sıra kadroda bulunmayacak Rodrigo Becao da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

VAR HAKEMİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında evinde Pendikspor'u ağırlayacak. Zorlu maç öncesi VAR hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe - Pendikspor mücadelesinin VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak.

FENERBAHÇE PENDİKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Cengiz, Szymanski, Mert Hakan, Tadic, Dzeko.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Murat, Rassoul, Sequeira, Gökcan, Diaby, Lusamba, N'Diaye, Halil, Thiam, Umut.

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