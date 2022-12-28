Fenerbahçe parlattı, ekmeğini başkası yiyecek!

Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile gösterdiği performans sayesinde İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. Son olarak Dünya Kupası'nda da Güney Kore ile başarılı bir performans sergileyen yıldız oyuncu için İngiliz devi talip oldu.

Avrupa'nın büyük kulüpleri Kim Min Jae yarışını sürdürüyor. 26 yaşındaki Güney Koreli oyuncu, geçen yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer oldu. Yıldız stoper o günden beri Serie A'nın en iyi defans oyuncularından biri oldu. İtalya'da lig tablosunun tepesinde oturan Napoli'nin performansında Min-Jae, takımın en iyi isimlerinden biri oldu.

Güney Koreli gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi. İngiltere Premier Lig'i ekiplerinden Tottenham, bir süredir oyuncuyu istiyordu. Ancak Londra ekibinin başka bir stoperle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Başka bir İngiliz devi ise Kim Min-Jae için devreye girecek. İtalyan medya kuruluşu Tutto Mercato'ya göre Manchester United, önümüzdeki yaz Kim'i transfer etmek için çalışmalara başlayacak.

Erik ten Hag, gelecek sezon öncesinde kadrosuna daha fazla savunma derinliğini genişletmek istiyor. Güney Koreli bu durumda büyük bir hedef. Sözleşmesindeki 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi, Napoli'nin işini zorlaştırıyor.

Serie A devi, Kim ile yeni bir sözleşme imzalayarak serbset kalma maddesini yükseltmek istiyor. Manchester United ise bu maddenin farkında.

United gelecek yaz öncesinde uygun bir zamanda transferi tamamlamayı düşünüyor.