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Spor Fenerbahçe Öznur Kablo'da 3 kişi daha koronavirüse yakalandı
Spor

Fenerbahçe Öznur Kablo'da 3 kişi daha koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:50:21 -
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 3 kişi daha koronavirüse yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda 2 oyuncu ve 1 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 5 kişinin daha önce test sonuçlarının pozitif çıktığı hatırlatılarak, "Yeni test sonuçlarına göre A takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir." denildi.

A takımın yanı sıra Fenerbahçe Gelişim Takımı'na da test yapıldığı, 8 oyuncu ve 2 teknik çalışanda koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Pozitif bulguya rastlanan 14 oyuncu ile 4 teknik ve idari ekip personelinin ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlandığı aktarıldı.

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