Fenerbahçe Oosterwolde kararını verdi! Taraftar buna ne diyecek?
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun devre arasında Parma'dan transfer edilen Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin akıbeti belli olurken, taraftarın bu duruma ne diyeceği ise merak konusu oldu... Detaylar haberimizde...
Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu 20 milyon Euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünen Fenerbahçe, sol beki Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde hakkında kararını verdi.
Fenerbahçe yönetimi, yaz döneminde İngiltere ve İtalya'dan teklifler alan Ferdi'yi "Şampiyon olalım, sonra gidersin" diyerek kalmaya ikna etmişti. 24 yaşındaki futbolcu, büyük bir ihtimalle sezon sonunda Türkiye defterini kapatıp Avrupa'ya yelken açacak...
Bu transferden en az 20 milyon Euro kazanmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de Ferdi'den boşalacak sol bekin yeni sahibi ise Jorge Jesus döneminde 6 milyon Euro'ya Parma'dan kadroya katılan Jayden Oosterwolde olacak. İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi başlayan Oosterwolde için uzun vadeli planları olan Fenerbahçe, oyuncusuna gelecek tekliflere tamamen kapalı...
İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi başlayan Oosterwolde için uzun vadeli planları olan Fenerbahçe, oyuncusuna gelecek tekliflere tamamen kapalı...