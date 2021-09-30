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Gündem Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler belli oldu
Gündem

Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Fenerbahçe, kendi evinde Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Gribal enfeksiyon geçiren Mesut Özil karşılaşma kadrosunda yer almazken Vitor Pereira bu maçta orta sahada Mert Hakan'a görev verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 18:58:00 -
Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler belli oldu

Avrupa Ligi'ne Frankfurt beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Olympiakos'u devirip ilk galibiyetini almak istiyor.

İki takımın eksikleri

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 9 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

İşte ilk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Valencia

Olympiakos: Vaclik; Masouras, Cissé, Ba, Sokratis, Reabciuk; A.Camara, Bouchalakis, Camara, Onyekuru; Tiquinho Soares.

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