Fenerbahçe Okan Buruk'la mı anlaştı?

Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların Erol Bulut'u işaret ettiği ileri sürülmüştü.

Ancak ligi yakından tanıyan, başarıya aç ve 40-50 yaşları arasında bir teknik adamla çalışmak istediklerini belirten Ali Koç, bir isme odaklandıklarını ve açıklamanın sezon sonunda yapılacağını ifade etmişti.

Bu sözlerin muhatabının Erol Bulut olmadığı ve bir başka yerli çalıştırıcı olduğu iddia edildi.

Favorilerden Erol Bulut'un 'teklif almadım" sözleri sonrası oklar ikinci aday Okan Burak'a çevrildi.