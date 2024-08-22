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Spor Fenerbahçe o isimle yollarını ayırdı
Spor

Fenerbahçe o isimle yollarını ayırdı

Yeniakit Publisher
2024-08-22 10:02:00 -
Fenerbahçe o isimle yollarını ayırdı

Fenerbahçe, 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Joao Pedro ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin fesh edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipte flaş bir ayrılık yaşandı.

Geçen sezon Gremio'da forma giyen Joao Pedro ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel Futbol A Takımı futbolcularından João Pedro ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılmış ve sözleşmesi fesh edilmiştir. Oyuncuya kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

DEPRESYONA GİRDİ İDDİASI

32 yaşındaki futbolcunun Brezilya'da geçirdiği dönem sonrası depresyona girdiği ve bir dağ evinde inzivaya çekildiği iddiaları ortaya atılmıştı.
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Oyuncunun Brezilya'da ıssız bir bölgeye taşındığı ve kulübe geri dönmediği belirtilmişti.

BAŞARILARI

Piyasa değeri 3 milyon euro olan Pedro, kariyerinde Atletico MG, Palermo, Vitoria SC, Palermo, Penarol, Desp. Brasil, Santos, Cagliari, Fenerbahçe ve Gremoio'da oynadı.

Genoa ile İtalya Serie B kupası kazanan Pedro, Fenerbahçe ile de 1 Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Joao Pedro'nun Fenerbahçe'de yaşadığı uzun süreli sakatlık, kariyerinde düşüşe neden oldu.

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