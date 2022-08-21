Fenerbahçe nihayet yeni golcüsünü buldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022/23 sezonuna 'mutlak şampiyonluk' hedefiyle girmiş ve oynadığı iki maçtan 4 puan almıştı. Sarı - lacivertlilerde Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda santrfor transferi için girişimler hızlandırılmıştı. Maxi Gomez ve Alexander Sörloth transferi için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, gündemine Al Hilal'de forma giyen Moussa Marega'yı aldı. İ

Teknik direktör Jorge Jesus ile Avrupa'da başarı ve Spor Toto Süper Lig'de 'mutlak şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe, santrfor transferi için başlattığı harekatı hızlandırdı. Valencia'dan Maxi Gomez ve Leipzig'den Alexander Sörloth için görüşmelerine devam eden sarı - lacivertliler sürpriz bir hamle gerçekleştirdi.

Santrfor transferi için birçok ismi listesine alan Fenerbahçe, Maxi Gomez ve Alexander Sörloth için yaptığı görüşmelerde belirli bir mesafe kaydetmişti.

Fenerbahçe Yönetimi, iki oyuncunun transferinde aksilik meydana gelmesi halinde C planını belirledi.

Sarı - lacivertliler, Suudi Arabistan takımı Al Hilal'de forma giyen Moussa Marega için oyuncunun kulübüyle temasa geçti. Portekiz Ligi devi Porto'dan 2021 yılında bonservis bedeli olmadan ayrılan ve Al Hilal'e imza atan Marega'nın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi b

Piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Moussa Marega, Mali Milli Takımı'nın da formasını terletiyor.

Geçtiğimiz sezon Al Hilal ile 43 resmi karşılaşmada boy gösteren 31 yaşındaki futbolcu, 15 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.



