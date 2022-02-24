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Spor Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe’nin tur atlama şansı var mı?
Spor

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe’nin tur atlama şansı var mı?

Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe’nin hangi sonuçla tur atlayabileceğini araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 23:24:00 -
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe’nin tur atlama şansı var mı?

Fenerbahçe, Konfrans Ligi play-off turu rövanş maçında Slavia Prag’a konuk oluyor. Futbolseverler ise sarı-lacivertli takımın tur atlama şansı olup olmadığını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe’nin tur atlama şansı var mı?

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

Slavia Prag-Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?
Slavia Prag-Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Spor

Slavia Prag-Fenerbahçe maç sonucu | Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

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