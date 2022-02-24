Fenerbahçe, Konfrans Ligi play-off turu rövanş maçında Slavia Prag’a konuk oluyor. Futbolseverler ise sarı-lacivertli takımın tur atlama şansı olup olmadığını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe’nin tur atlama şansı var mı?

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.