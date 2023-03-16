Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe çeyrek finale nasıl yükselir? Fenerbahçe berabere kalırsa turu atlıyor mu?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe, turu atlamak için sahaya çıkıyor. Rövanşı Kadıköy'de gerçekleşecek maça saatler kaldı. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, evinde taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmak için bütün kozlarını paylaşacak. Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçeli birçok taraftar turun nasıl atlanacağını sorguluyor. Peki ama beraberlik veya tek gollü galibiyet Fenerbahçe'yi çeyrek finale çıkarır mı?