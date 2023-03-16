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Spor Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe çeyrek finale nasıl yükselir? Fenerbahçe berabere kalırsa turu atlıyor mu?
Spor

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe çeyrek finale nasıl yükselir? Fenerbahçe berabere kalırsa turu atlıyor mu?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe, turu atlamak için sahaya çıkıyor. Rövanşı Kadıköy'de gerçekleşecek maça saatler kaldı. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Lacivertliler, evinde taraftarının da desteğiyle çeyrek finale kalmak için bütün kozlarını paylaşacak. Luan Peres ve ilk maçta sakatlanan Lincoln Henrique, Sevilla maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçeli birçok taraftar turun nasıl atlanacağını sorguluyor. Peki ama beraberlik veya tek gollü galibiyet Fenerbahçe'yi çeyrek finale çıkarır mı?

Yeniakit Publisher
2023-03-16 07:03:00 -
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe çeyrek finale nasıl yükselir? Fenerbahçe berabere kalırsa turu atlıyor mu?

Fenerbahçe turu nasıl atlar? sorusu gündemde... UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU karşılaşmalarında Fenerbahçe Sevilla ile çeyrek final için mücadele edecek. İlk maçı İspanya'da 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin turu atlamak için mutlaka kazanması gerekiyor. İşte Fenerbahçe'nin turu kazanma ihtimalleri...

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibine 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin rövanş maçında 3 farklı galibiyet almaktan başka şansı yok. Kadıköy'de gelecek olan 2 farklı galibiyette oyun uzatmalara gidecek. Sevilla'nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak.

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