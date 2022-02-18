Fenerbahçe nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, tur şansını deplasmana bıraktı. İşte temsilcimize gereken skorlar...



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 play-off turu ilk maçında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi ve sahasında 3-2 kaybetti. Buna göre deplasmanda alınacak tek farklı skor, maçı uzatmalara götürecek.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI KALDIRILDI

UEFA, Avrupa kupalarında deplasman golü kuralını kaldırmıştı. Fenerbahçe'nin berabere kalması veya yenilmesi durumunda Prag takımı tur atlıyor.

Sarı-lacivertliler, Prag deplasmanında tek farkla 1-0, 2-1, 3-2 gibi skorlarla kazanırsa karşılaşma uzatmaya; eşitlik bozulmazsa penaltılara gidecek. Fenerbahçe'nin 90 dakika sonunda turu geçmesi için en az 2 farkla kazanması gerekiyor.

GRUBUNU 3. SIRADA TAMAMLAMIŞTI

Fenerbahçe, ön eleme turunda HJK Helsinki'yi eleyerek Avrupa Ligi'ne kalmayı başardı.

Eintracht Frankfurt, Olimpiakos ve Antwerp ile eşleşen sarı lacivertliler grubu 3. sırada tamamladı ve Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.