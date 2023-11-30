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Spor Fenerbahçe namağlup Real Madrid'i son saniyede devirdi!
Spor

Fenerbahçe namağlup Real Madrid'i son saniyede devirdi!

Yeniakit Publisher
2023-11-30 23:32:00 -
Fenerbahçe namağlup Real Madrid'i son saniyede devirdi!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in namağlup takımı Real Madrid'i son saniyede Yam Madar'ın attığı turnikeyle 100-99 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 11. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler, uzatmalarda rakibini 100 - 99 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

İspanya temsilcisi ise THY EuroLeague'deki ilk mağlubiyetini aldı.

1. PERİYOT: 16-29
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2. PERİYOT: 37-44

3. PERİYOT: 59-65

4. PERİYOT: 87-87

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