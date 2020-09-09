Fenerbahçe Muriqi'yi resmen bildirdi
Yıldız futbolcu Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferi konusunda görüşmelerin başladığını Fenerbahçe Kulübü KAP'a bildirdi
Vedat Muriç'in transferi konusunda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başlandığını Fenerbahçe Kulübü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Ferenbahçe'den yapılan açıklamada, Vedat Muriqi'in İtalya'nın Lazio kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlandığı, Lazio'nun Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe'ye 17.5 Milyon Euro + 2 Milyom Euro da bonuslar şeklinde ödeme yapacağı ve iki tarafın 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Bugen kadar Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Muriqi, 17 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe Muriqi transferiyle harcama limiti problemini çözüp transfer yapmak istiyor.