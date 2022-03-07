Fenerbahçe, Milli yıldızı Kadıköy'e getirecek!

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sergilenen futbol ve mücadele tam not aldı.

Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra takım direncinin yüksek olması taraftarı memnun etti. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un maçı stadyumdan takip etmemesi ise dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon planlamaları doğrultusunda ilk 2 için kıyasıya bir yarış süreceği benziyor. Bu doğrultuya göre gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe 7-4 kuralı nedeniyle yerli savunma oyuncusu arayışlarına başladı.

Gelecek sezon mutlak hedef parolasını şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de en çok sevindiren konu ise Finansal Fair Play'in bitecek olması.

Sarı-lacivertlilerde buna göre ilk olarak hem stoperde hem de sağ bekte oynayan bir futbolcu arayışı başlarken gündeme sürpriz bir isim geldi.

O İSİM MERT MÜLDÜR!

Fenerbahçeli oluşuyla bilinen milli futbolcu için transfermarkt'in haberine sarı-lacivertliler harekete geçti. Kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert stoper bölgesinin yanı sıra sağ bek ve sol bekte de forma giyebiliyor.

Sassuolo'da bu sezon 21 karşılaşmada görev alan 22 yaşındaki futbolcunun nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübüne yapacak olduğu teklifin öncelikle kiralık olacağı iddia edildi.