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Spor Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u transfer etti
Spor

Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:28:46 -
Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u transfer etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İspanya ekibi Las Palmas'tan transfer edilen 24 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Defensor Sporting takımında başlayan Lemos, Rusya'nın Rubin Kazan, İtalya'nın Sassuolo ve İspanya'nın Las Palmas takımlarında forma giydi.

Uruguay Milli Takımı'nda 2 kez görev yapan Mauricio Lemos, Las Palmas formasıyla geçen sezon çıktığı 27 maçta bir gole imza attı.

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