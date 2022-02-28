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Spor Fenerbahçe, Marcelo Bielsa için harekete geçiyor
Spor

Fenerbahçe, Marcelo Bielsa için harekete geçiyor

Leeds United’dan ayrılan Arjantinli Marcelo Bielsa'nın Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 09:38:00 -
Fenerbahçe, Marcelo Bielsa için harekete geçiyor

Yeni sezon için A klas bir teknik direktör arayışlarını başkan düzeyinde sürdüren Fenerbahçe’de Marcelo Bielsa heyecanı yaşanıyor.

Geçen sezon başkan Ali Koç’un çok istediklerini belirttiği Marcelo Bielsa’nın Leeds United ile yollarını ayırması sonrası gözler dünyaca ünlü Arjantinli teknik adama döndü.

Bielsa’nın uzun süredir gündemde olan Joachim Löw ve Jorge Jesus’a ciddi bir alternatif olabileceği belirtilirken başkan Ali Koç’un tecrübeli teknik adamla bu hafta görüşebileceği gündemin birinci sırasına yerleşti.

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