Fenerbahçe Malatya'da kayıp! Müthiş seri sona erdi

Süper Lig'in 2. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon deplasmanda en çok kazanan takım olan Fenerbahçe, Phillip Cocu yönetiminde sezonun ilk deplasman maçında Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini tattı. Fenerbahçe'nin ligde 10 maçlık galibiyet serisi de bu mağlubiyetle son buldu.

Yeni Malatyaspor'un tek golünü 70. dakikada Danijel Aleksic kaydetti. Geçen hafta sahasında Bursaspor'u yenerek sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe, ilk deplasmanında ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi yenen Yeni Malatyaspor ise yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayıp 6 puana çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına çıkacak. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildiz (Dk. 64 Donald), Guilherme, Pereira (Dk. 86 Mustafa Eskihellaç), Aleksic (Dk. 90+3 Erkan Kaş), Adem Büyük, Boutaib

Fenerbahçe:Volkan Demirel, Şener Özbayraklı (Dk. 78 Eljif Elmas), Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Mehmet Ekici (Dk. 63 Valbuena), Ayew, Barış Alıcı (Dk. 78 Alper Potuk), Slimani

Gol: Dk. 70 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Aleksic, Dk. 90+2 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)