Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber!
Trabzonspor, Stefano Denswil’in yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig'de önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber geldi.
Stefano Denswil’in yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildiğini duyuruldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu."