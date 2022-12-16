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Spor Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber!
Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber!

Trabzonspor, Stefano Denswil’in yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 15:54:00 -
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber!

Süper Lig'de önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber geldi.  

Stefano Denswil’in yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edildiğini duyuruldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu."

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