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Spor Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber
Spor

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Fenerbahçe maçı öncesi sakatlandı. Hamsik'in Fenerbahçe maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 07:45:00 -
Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan Slovak yıldız Marek Hamsik, Hırvatistan'la oynanan 2022 Dünya Kupası Elemeleri H Grubu maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Slovakya'nın Hırvatistan'a attığı golün asistini de yapan Marek Hamsik, mücadelenin 41. dakikasında sakatlanarak yerde kaldı. Hamsik, sakatlanmasının ardından hemen oyundan çıkarıldı.

Trabzonspor cephesi, Marek Hamsik'in sakatlığı sonrası bekleyişe geçti. Slovak futbolcu, 6 gün sonra Fenerbahçe'ye karşı oynanacak kritik maçta bordo mavililerin en büyük kozlarından biri olacaktı.

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