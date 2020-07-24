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Spor

Fenerbahçe, ligdeki son maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-07-24 09:14:21 -
Fenerbahçe, ligdeki son maçında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galip gelemeyen sarı-lacivertliler, 50 puanla 7. sırada bulunuyor.


- Fenerbahçe'de 7 eksik


Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncu sakatlığı, 4 oyuncu ise kart cezaları sebebiyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç, maçta görev yapamayacak.

Kart cezalıları Tolga Ciğerci, Vedat Muric, Deniz Türüç ve Jailson da Çaykur Rizespor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı dolayısıyla Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Luiz Gustavo ise koşulara başladı. Brezilyalı futbolcunun durumu, bu akşam yapılacak son antrenmanda teknik heyetin kararı doğrultusunda belli olacak.

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