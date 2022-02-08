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Spor Fenerbahçe Kupa'da da aynı! 10 kişi kalan rakibi çeyrek finalde
Spor

Fenerbahçe Kupa'da da aynı! 10 kişi kalan rakibi çeyrek finalde

Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor, Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 23:18:00 -
Fenerbahçe Kupa'da da aynı! 10 kişi kalan rakibi çeyrek finalde

Ligde bir türlü işleri yoluna koyamayan Fenerbahçe , teselliyi Türkiye Kupası'nda aradı.

Sarı-lacivertli ekibin Son 16'daki rakibi, ligin flaş ekiplerinden Kayserispor'u Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşılaştı.

Maça etkisi başlayan Fenerbahçe rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

Kayserispor'da Uğur Demirok, 45+1'de rakibine yaptığı üdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım da 0-0'lık beraberlikle devre arasına gitti.

Kayserispor golü son dakikada buldu

İkinci yarıda iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. 90+4'te serbest vuruş kazanan Kayserispor'da Ramazan Civelek'in sert vuruşu baraja çarptı ve ağlara gitti.

Golün santrası yapılmadı ve Kayserispor mücadeleyi 1-0 kazandı.

Son 16 turunda Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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