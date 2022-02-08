Fenerbahçe Kupa'da da aynı! 10 kişi kalan rakibi çeyrek finalde
Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor, Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale çıktı.
Ligde bir türlü işleri yoluna koyamayan Fenerbahçe , teselliyi Türkiye Kupası'nda aradı.
Sarı-lacivertli ekibin Son 16'daki rakibi, ligin flaş ekiplerinden Kayserispor'u Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşılaştı.
Maça etkisi başlayan Fenerbahçe rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.
Kayserispor'da Uğur Demirok, 45+1'de rakibine yaptığı üdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki takım da 0-0'lık beraberlikle devre arasına gitti.
Kayserispor golü son dakikada buldu
İkinci yarıda iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. 90+4'te serbest vuruş kazanan Kayserispor'da Ramazan Civelek'in sert vuruşu baraja çarptı ve ağlara gitti.
Golün santrası yapılmadı ve Kayserispor mücadeleyi 1-0 kazandı.
Son 16 turunda Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.