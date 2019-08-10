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Fenerbahçe Kulübünden bayram mesajı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:35
Fenerbahçe Kulübünden bayram mesajı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, yarın başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği, bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi, huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileği ile ülkemizin ve tüm camiamızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.


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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:35
  1. Fenerbahçe
  2. Kurban Bayramı

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