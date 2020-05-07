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Spor

Fenerbahçe Kulübünde 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 21:52:07 -
Fenerbahçe Kulübünde 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, tesislerde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve futbol takımının yarın yapacağı antrenmanın iptal edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde 5 Mayıs Salı günü futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. Yapılan bu ilk testlerin bu akşam elimize ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir. Bu olay neticesinde takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

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