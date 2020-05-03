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Spor

Fenerbahçe Kulübü 113 yaşında

Sarı-lacivertli kulüp, kuruluşunun 113. ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinin 102. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-05-03 10:53:56 -
Fenerbahçe Kulübü 113 yaşında

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 113. ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretinin 102. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımlandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yer alan mesajda, "Kulübümüzün kuruluşunun 113'üncü, istiklal savaşımızın lideri ve cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin 102'nci yıl dönümü kutlu olsun. Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de yaptığı ziyareti kuruluş günü olarak benimseyen kulübümüz, 113 yıldır sporun her dalında iddiasını sürdürdü, şampiyonluklar, kupalar kazandı. Asırlık çınar Fenerbahçe Spor Kulübü, 113 yıldır dimdik ayakta ve taraftarının desteğiyle ayakta kalmaya devam edecek. Fenerbahçe sen çok yaşa!" ifadeleri kullanıldı.


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