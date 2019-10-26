Fenerbahçe Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Konyaspor maç sonucu

Fenerbahçe Süper Lig'in 9. haftasında Kadıköy'de İ.H. Konyaspor'u konuk etti. Mücadelenin sona ermesinin ardından maçı takip edemeyen furbolseverler sonucu merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte Fenerbahçe Konyaspor maç sonucu...

Fenerbahçe Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, rakibini Garry Rodrigues’in yıldızlaştığı maçta 5-1 mağlup etti. Rodrigues; 1 gol, 2 asist ile öne çıkarken diğer goller Zanka, Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi’den geldi.

Sarı-Lacivertliler’in 5 golünün 3’ü ceza sahası dışından geldi.

Karşılaşmada Konyaspor’un tek golü ise yine bir Fenerbahçeli oyuncu Serdar Aziz’in kendi kalesine atmasıyla geldi.

Üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 17’ye yükseltirken bu sezon ilk defa 2 maç üst üste kaybeden Konyaspor ise 12 puanda kaldı.