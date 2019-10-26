Fenerbahçe Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk etti. İşte, Fenerbahçe Konyaspor maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 5-1
Fenerbahçe: Altay Bayındır, H. Ali Kaldırım, Isla, Serdar Aziz, Jørgensen, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Moses, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi
Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Aničić, Alper Uludağ, Skubic, Jønsson, Ömer Ali Şahiner, M. Jevtović, D. Milosevic, Miya, Mücahit Can Akçay
Fenerbahçe maça hızlı başlayan taraf oldu.
11. dakikada Rodrigues Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-0
14. dakikada ise sahneye Zanka çıktı: 2-0
16. dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle Konyaspor adına farkı 1'e indirdi: 2-1
28. dakikada Ozan Tufan skoru 3-1'e getirdi.
78'de Luiz Gustavo durumu 5-1'e taşıdı.
Mücadelenin son sözünü 82. dakikada Muriqi söyledi: 5-1