Fenerbahçe kongrelerinde fark edilemeyen detay! Ali Koç’un hormonlu seçmen oyunu mu?

Akit TV’de Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Fenerbahçe’de tekrar seçilen Ali Koç ile ilgili dikkat çeken bir soru gündeme geldi.

Karahasanoğlu’nun konuya dair açıklamaları şu şekilde:

“Son altı yılda 7 bin seçmen artmış Fenerbahçe’de. Ve 6 bin oy kullanan sayısı artmış. Şimdi Aziz Yıldırım’la kendisi arasındaki fark olarak karşımıza çıkıyor... Yani Acaba diyorum, yeni seçmenlerin tamamı, tırnak içinde kullanıyorum o yeni seçmenleri, yirmi bir binden yirmi yedi bine çıkarken, o seçmen sayısı, Ali Koç’un Aziz Yıldırım’la arasındaki oy farkı da altı bin olduğuna göre, acaba Ali Koç’un oyu aslında on bine inecekti, Aziz Yıldırım’la başa baş netice çıkacaktı, bunu gördüğü için Ali Koç altı bin hormonlu seçmenle, yeni seçmenle kendi kaybettiği seçmen kitlesini kazanmış gibi görünüp tekrar oyunu 16 binde tutup seçimi kazandı mı acaba?.. Soru işareti olarak koyuyorum.”