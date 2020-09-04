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Spor Fenerbahçe, kongre üyeliğini online platforma taşıdı
Spor

Fenerbahçe, kongre üyeliğini online platforma taşıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:27:23 -
Fenerbahçe, kongre üyeliğini online platforma taşıdı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertlilerin kongre üyeliğini online platforma taşıdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yenilikçi uygulamamız olan online üyelik, her Fenerbahçelinin taşımaktan gurur duyacağı bir kimlik ve Fenerbahçe aidiyetinin büyük bir parçası olan kongre üyeliğine, tüm taraftarlarımızın kolayca başvurmasına imkan tanıyor." denildi.

Fenerbahçe Kulübü kongre üyesi olmak isteyen taraftarların sahip olacağı ayrıcalıkların da anlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze kongre üyesi olmak isteyen taraftarlarımız, online üyelik başvurusunu yaparak, gurur dolu Fenerbahçe Kongre Üyeliği kimliği ile genel kurullarımıza katılarak seçme ve seçilme hakkı, futbol ve basketbol takımımızın maçlarında öncelikli bilet ve kombine hakkı, Fenerium alışverişlerinde, Fenerbahçe Spor Okulları ve Fenerbahçe Koleji kayıtlarında indirim hakkı, kulübümüzün tesislerinden, spor alanlarından faydalanma imkanı ve daha bir çok ayrıcalığa sahip oluyor."

Online üyelik işlemleri, "https://www.fenerbahce.org/onlineuyelikbasvurusu" adresinden yapılabilecek.

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