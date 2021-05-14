Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Kayseri FB maçı hangi kanalda?
Süper Lig’de sezon bu cumartesi tamamlanıyor. Süper Lig'in 42. ve son haftasına 79 puanla 3. sırada giren Fenerbahçe, sezonu Kayserispor deplasmanıyla noktalayacak. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman?
Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
İki ekibin karşı karşıya gelecekleri Süper Lig müsabakası 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü oynanacak. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu’ndaki maç Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.