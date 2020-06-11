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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 21:55:57 -
Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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