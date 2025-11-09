Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Kayserispor skoruyla devam ediyor.
19' Lionel Carole oyun alanının dışına çıktı. Oyun tekrar Kayserispor'un kale vuruşuyla başladı.
18' Kayserispor'da bir oyuncu yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün sağlık ekibini sahaya davet etti.
16' Kerem'in indirdiği topta Fred doğrudan kaleyi düşündü ama savunma kademedeydi.
7' Maç Fenerbahçe'nin baskısıyla başladı. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor yarı sahasında baskısını artırıyor.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.
Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser, Benes, Furkan, Mane, Cardoso, Onughka.