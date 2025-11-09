  • İSTANBUL
Spor Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI ANLATIM
Spor

Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Fenerbahçe 0 - 0 Kayserispor skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ

Fenerbahçe 0 - 0 Kayserispor

19' Lionel Carole oyun alanının dışına çıktı. Oyun tekrar Kayserispor'un kale vuruşuyla başladı.

18' Kayserispor'da bir oyuncu yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün sağlık ekibini sahaya davet etti.

16' Kerem'in indirdiği topta Fred doğrudan kaleyi düşündü ama savunma kademedeydi.

7' Maç Fenerbahçe'nin baskısıyla başladı. Sarı-Lacivertliler, Kayserispor yarı sahasında baskısını artırıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser, Benes, Furkan, Mane, Cardoso, Onughka.

