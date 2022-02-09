Fenerbahçe kaybetti! Serhat Akın patladı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe son dakika golüyle kupaya veda etti. Mücadelede Kayserispor uzun bir süre 10 kişi oynadı. Maçın ardından eski futbolcu Serhat Akın'ın paylaşımı dikkat çekti.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe , sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Müsabakada pozisyon bulmakta zorluk çeken sarı-lacivertliler, 90+3. dakikada eski futbolcusu Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.

Serhat Akın patladı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın maç sonu skora tepki gösterdi. Serhat Akın, sosyal medya hesabından "Şimdi kaç kulvar kaldı yarışta olduğumuz" paylaşımında bulunarak sarı lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesini eleştirdi.

Serhat Akın, İsmail Kartal'ın açıklamaları sonrasında bir paylaşım daha yaparak " 'Fenerbahçe'nin oyunu gelişiyor. Objektif olanlar bunu görüyor' demiş değerli hocamız! Evin karşısında inşaat var, şimdi oradan geliyorum. İki abiye sordum. "Serhat'ım vallahi gelişen bir şey yok" dediler." ifadesiyle Kartal'ın açıklamalarını topa tuttu.