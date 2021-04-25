Süper Lig’de liderlik yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe kritik bir maça çıkacak. Lig’in son haftalarına girerken büyük heyecan yaşanmaya başladı. Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. Söz konusu karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve maçı kimin yöneteceği merak konusu oldu.

Kritik maç öncesi sarı lacivertli takımda Perotti, Gökhan Gönül, Sadık ve Altay sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken konuk takım Kasımpaşa’da ise Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Jeanvier, Hodzic ve Koomson kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı saat kaçta?

Süper Lig’de haftanın kritik karşılaşması olan Fenerbahçe Kasımpaşa maçı 25 Nisan 2021 tarihi yani bugün saat 20:30’da başlayacak. Söz konusu karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı olarak verilecek.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hakemi kim?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hakemliğini Fırat Aydınus yapacak. Yardımcı hakemleri ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık olacak. Söz konusu karşılaşmanın VAR hakemleri ise Suat Arslanboğa ve Erkan Engin olacak.