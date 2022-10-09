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Spor Fenerbahçe-Karagümrük muhtemel 11'ler | Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe-Karagümrük muhtemel 11'ler | Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Süper Lig'de 9.hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe ile Karagümrük arasında oynanacak maçların detaylarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-10-09 15:20:00 -
Fenerbahçe-Karagümrük muhtemel 11'ler | Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9.haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Peki, maç saat kaçta?

Fenerbahçe-Karagümrük muhtemel 11'ler | Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Fenerbahçe bu akşam Karagümrük'ü konuk edecek. 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

Fenerbahçe'de hangi futbolcular eksik?

Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Lincoln, İrfan, Pedro, Valencia

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Salih, Caner Erkin, Dresevic, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Borini, Kouassi, Diagne

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