Fenerbahçe-Karagümrük muhtemel 11'ler | Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Süper Lig'de 9.hafta heyecanı devam ediyor. Futbolseverler ise Fenerbahçe ile Karagümrük arasında oynanacak maçların detaylarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9.haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Peki, maç saat kaçta?
Fenerbahçe-Karagümrük muhtemel 11'ler | Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Fenerbahçe bu akşam Karagümrük'ü konuk edecek. 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.
Fenerbahçe'de hangi futbolcular eksik?
Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Lincoln, İrfan, Pedro, Valencia
Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Salih, Caner Erkin, Dresevic, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Borini, Kouassi, Diagne