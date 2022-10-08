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Spor Fenerbahçe-Karagümrük maçı nerede, hangi kanalda, saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe-Karagümrük maçı nerede, hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 13:59:00 -
Fenerbahçe-Karagümrük maçı nerede, hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele BeinSports'tan yayınlanacak.

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

Tedavileri süren 3 oyuncu yarın oynayamayacak

Fenerbahçe, yarınki maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

 


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