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Fenerbahçe, kara yoluyla İstanbul'a hareket etti

09 Aralık 2018 Pazar 22:29
Fenerbahçe, kara yoluyla İstanbul'a hareket etti


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe takımı, kara yoluyla İstanbul'a hareket etti.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma için dün hava yoluyla İzmir'e geldikten sonra Manisa'ya geçen Fenerbahçe'de, 3-0 mağlup tamamlanan maçın ardından İstanbul'a uçakla değil, otobüsle dönülmesi kararı alındı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kararıyla, maçtan sonra takımı taşıyan otobüs İstanbul'a doğru yola çıktı.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 22:29
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. otobüs
  4. SÜPERLİG

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