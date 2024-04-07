Fenerbahçe kafilesi staddan ayrıldı!
Yarıda kalan Süper Kupa final maçının ardından Fenerbahçe kafilesi stattan ayrıldı.
Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı.
Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 1. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra 4. dakikada sahadan çekildi.
Kafile staddan ayrıldı!
Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil etti.
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri futbolcular, müsabakanın tatil edilmesinin ardından stadyumdan ayrıldı.
Spor
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