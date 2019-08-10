Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi



SİVAS (AA) - 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Sivas'a geldi. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda, bu akşam Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile özel bir müsabaka oynayacak sarı-lacivertli takımı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara çiçek takdim etti. Sarı-lacivertli kafile, daha sonra konaklayacağı otele geçti.



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