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Spor Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi
Spor

Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 21:19:54 -
Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi

RİZE (AA) - Süper Lig'in açılış maçında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize'ye geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen sarı-lacivertli kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize'ye geçti ve kamp yapacağı otele yerleşti.

Yeni Tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında havaalanı ve otel önüne taraftar alınmadı.

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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