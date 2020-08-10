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Spor

Fenerbahçe, Juan Mata'yı gözüne kestirdi

Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldızı Juan Mata'yı radarına aldı. Oyuncunun United ile 1 yıllık sözleşmesi var.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:57:00 -
Fenerbahçe, Juan Mata'yı gözüne kestirdi

Transfere hızlı giriş yapan Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor. Sarı-lacivertliler, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerinin ardından dünyaca ünlü yıldızla görüşmelere başladı.

"İstediğimizi almak istiyoruz"

Teknik Direktör Erol Bulut, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin büyük bir kulübünde teknik direktör olmak kolay değil. Hedeflerimin bilincindeyim. İnşallah umduğumuz, istediğimiz, yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu kazandırma mutluluğunu yaşarız." ifadelerini kullanmıştı.Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesinin ardından Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğe getirildiği resmen açıklanacak. Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, 6 Ağustos'ta adeta şov yapmıştı. Fenerbahçe ilk olarak Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş'ı renklerine kattığını duyurmuştu.

İspanya'da yayın yapan AS'ın iddiasına göre Fenerbahçe, Manchester United ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Mata ile yakından ilgileniyor.

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