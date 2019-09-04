Fenerbahçe, Jerome Boateng'i reddetti! Fenerbahçe'nin Alman devi Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng'i maliyeti nedeniyle kadrosuna katmadığı belirtildi.

Yaz transfer döneminin sone ermesinin ardından bazı iddialar da gündeme düşmeye başladı. Takvim'de yer alan habere göre Fas asıllı Fransız stoper Adil Rami'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'ye bu transferin öncesinde Bayern Münih'in 31 yaşındaki tecrübeli stoperi Jerome Boateng'in kiralık olarak teklif edildiği ancak Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu maliyeti nedeniyle kadrosuna katmadığı belirtildi. Piyasa değeri 20 milyon euro 76 kez Alman Milli Takım forması giyen Boateng'in piyasa değeri 20 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

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