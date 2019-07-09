Fenerbahçe izin verdi! Eljif Elmas için görüşmeler başlıyor

Transferin en çok konuşulan isimlerinden Eljif Elmas için Napoli resmen devreye giriyor. Sky Italia’nın haberine göre, 19 yaşındaki Eljif’in menajeri Fali Ramadani ile Napoli kulübü söz kesti ve transferde epeyce yol kat etti.

Son bir kez daha görüşme yapacak tarafların, anlaşma noktasında olduğu belirtildi. Napoli’nin 15 milyon Euro artı bonuslardan oluşan teklifiyle Fenerbahçe’nin ‘evet’ diyerek genç orta sahayı satacağı ifade edildi.

Fenerbahçe’nin de Eljif Elmas ve menajerine transferi konusunda Napoli ile birebir görüşmesine izin verdiği aktarıldı.