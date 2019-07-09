Fenerbahçe izin verdi! Eljif Elmas için görüşmeler başlıyor
Geçen sezon gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Eljif Elmas konusunda düğüm çözülüyor. Fenerbahçe, 19 yaşındaki yıldıza, Napoli ile görüşmesi için izin verirken, 15 milyon euroluk bir bedelle transferin bitmesi bekleniyor.09 Temmuz 2019 Salı 15:22
Transferin en çok konuşulan isimlerinden Eljif Elmas için Napoli resmen devreye giriyor. Sky Italia’nın haberine göre, 19 yaşındaki Eljif’in menajeri Fali Ramadani ile Napoli kulübü söz kesti ve transferde epeyce yol kat etti.
Son bir kez daha görüşme yapacak tarafların, anlaşma noktasında olduğu belirtildi. Napoli’nin 15 milyon Euro artı bonuslardan oluşan teklifiyle Fenerbahçe’nin ‘evet’ diyerek genç orta sahayı satacağı ifade edildi.
Fenerbahçe’nin de Eljif Elmas ve menajerine transferi konusunda Napoli ile birebir görüşmesine izin verdiği aktarıldı.
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