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Spor Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ın bonservisini aldı
Spor

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ın bonservisini aldı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 19:33:00 - 2023-06-15 19:35:57
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ın bonservisini aldı

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Göztepe’den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat’ın bonservisini aldı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Göztepe’den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat’ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Göztepe A.Ş’den kiraladığı ve başarılı performansı ile dikkat çeken kalecimiz İrfan Can Eğribayat’ın satın alma opsiyonunu kullanmıştır. 2027 yılına dek sözleşme imzaladığımız oyuncumuza çubuklu formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

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